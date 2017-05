Défaits sur le terrain de l’OGC Nice, les joueurs du Paris Saint-Germain restent à trois points de l’AS Monaco qui doit encore jouer un match en retard (contre l’ASSE). À trois journées du terme du championnat, les chances de voir les Franciliens conserver leur titre de champion de France sont donc plus que minimes. Pourtant, Unai Emery ne perd pas espoir.

« Nous avons une grande responsabilité. Nous avons une option pour le championnat. On doit jouer toutes les options. Les joueurs doivent gagner tous les matches d’ici la fin de la saison. Demain on va jouer à la maison, et notre obligation c’est de faire ce match à 100% pour gagner et bien jouer. (...) Je pense que les options sont une réalité. Après, oui, c’est difficile, mais tant que les options sont là, c’est une réalité. Notre travail, c’est de gagner demain », a-t-il déclaré en conférence de presse. Les Bastiais sont prévenus.