Tenu en échec sur la pelouse du Parc des Princes par l’AS Monaco (1-1), le Paris SG a raté une occasion en or de revenir sur son adversaire du soir au classement. Pour autant, Unai Emery croit toujours son PSG capable de conserver son titre de champion de France.

« Ce n’est pas le meilleur résultat, mais ce n’est pas le pire. Le championnat s’arrête à la 38e journée. Monaco et Nice sont à trois points de nous. Mais je crois que nous allons. Il est clair que notre objectif est de gagner le championnat. C’est difficile, mais il n’y a que trois points d’écart. Le championnat se termine à la 38e journée. Nous allons tout faire et travailler pour bien préparer les prochaines opportunités de revenir sur les équipes de devant. L’équipe poursuit sa progression, elle est meilleure. L’équipe est déçue, mais nous pouvons contrôler ça. Nous avons la capacité de surmonter l’écart qui n’a pas changé. C’est difficile. Mais dans ces conditions, tu donnes plus pour atteindre l’objectif que tu t’es fixé », a-t-il lancé en conférence de presse.