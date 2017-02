Remplaçant à trois reprises lors de ses quatre dernières apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria paie de plein fouet l’arrivée de Julian Draxler. Pourtant, Unai Emery refuse d’enterrer définitivement l’Argentin. Blessé et donc absent pour le déplacement à Dijon, l’ancien Red Devil conserve la confiance de son entraîneur.

« Tous les joueurs sont importants. Aujourd’hui, Di Maria est blessé, mais on a vu le Di Maria que nous voulons lors de son dernier match. Tous les joueurs ont besoin des entraînements et des matches pour continuer à s’améliorer. Il est très impliqué pour maintenir son niveau de performance, et ce, avec la concurrence que nous avons. Draxler est là pour aider l’équipe. Tout comme Guedes, Lucas et Pastore », a-t-il déclaré en conférence de presse.