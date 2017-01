Et si Serge Aurier perdait peu à peu sa place de titulaire au PSG ? En route pour la Coupe d’Afrique des Nations, le latéral droit a parfois vu son entraîneur lui préférer Thomas Meunier même lorsqu’il était apte. Et l’international belge a rarement déçu. Interrogé sur ce cas en conférence de presse, Unai Emery a félicité et encouragé la recrue estivale la plus convaincante du club de la capitale.

« C’est un joueur qui a bien travaillé, avec humilité. La progression du joueur dans l’équipe est importante. Il a gagné le respect des autres joueurs, du staff et des supporters. Il sait qu’il a besoin de continuer cette progression. Il a forcément plus de confiance, plus d’expérience. Ses attentes ne s’arrêtent pas là. Nous sommes très contents avec sa progression. Comme Aurier est à la CAN, c’est un bon moment pour continuer sa progression », a déclaré Emery, visiblement sous le charme de son latéral droit.