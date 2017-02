Thomas Meunier l’expliquait lui-même hier, il ne pensait pas autant jouer pour sa première saison au PSG, avec l’impressionnant Serge Aurier devant lui dans la hiérarchie. Mais entre les blessures de l’Ivoirien et sa participation à la CAN, le Belge a eu l’occasion de s’exprimer et il n’a pas déçu, bien au contraire, à tel point que les intentions d’Emery sur le nom du titulaire sont devenues plus floues. En conférence de presse, l’entraîneur parisien s’est satisfait de la situation actuelle à ce poste.

« C’est une chose positif d’avoir les deux joueurs bien. Meunier a beaucoup progressé, il doit maintenir sa progression. Chaque match est une opportunité. (…) Serge Aurier, après la CAN, il est revenu avec une bonne mentalité pour continuer sa progression avec l’équipe. Je suis content de son dernier match. Il travaille avec beaucoup de concentration pour améliorer quelque chose que nous voulons. (…) La progression de Meunier c’est bon aussi. Aujourd’hui, ils sont deux joueurs avec lesquels je suis tranquille pour le poste de latéral droit », a assuré Emery, heureux de voir la fameuse concurrence recherchée porter ses fruits.