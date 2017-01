Comme lors des deux dernières journées de Ligue 1 (face à Guingamp et Lorient) ou face au Club Africain en amical, Unai Emery a choisi de titulariser Christopher Nkunku samedi soir face à Bastia en Coupe de France. Le joueur âgé de 19 ans a même trouvé le chemin des filets lui qui a commencé le match en tant qu’ailier gauche avant de repasser au milieu à l’entrée de Julian Draxler. Un élément qui a la confiance du staff parisien comme l’a expliqué Emery en conférence de presse hier.

« Je crois que quand un joueur du centre de formation du PSG joue et progresse avec l’équipe professionnelle, c’est une bonne chose. Je trouve que c’est bien qu’un jeune du club consolide l’équipe pro du club. C’est le cas avec Kimpembé, avec Rabiot, avec Aréola. Aujourd’hui, un élément comme Nkunku travaille bien. Nous sommes très contents de lui. C’est un joueur qui écoute. C’est très important. Il fait et écoute tout ce qu’on lui demande l’équipe, le staff technique et les autres joueurs. Il écoute tout le monde. Il a les qualités. On lui dit de jouer à gauche, il joue à gauche. Il s’adapte à la façon dont l’équipe a besoin de lui. C’est un joueur qui a la possibilité aujourd’hui d’être dans l’équipe et de beaucoup progresser », a développé le technicien francilien. Des mots qui feront plaisir au jeune homme.