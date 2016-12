Le Paris SG s’est offert Julian Draxler (23 ans, ex-VfL Wolfsbourg) ce samedi. Une arrivée qui ravit évidemment le coach des Rouge-et-Bleu Unai Emery. À Dubaï, où il recevait un Globe Soccer Award d’honneur, le technicien espagnol a donné son sentiment au sujet du transfert de l’attaquant international allemand.

« Le club veut grandir et s’améliorer pour le présent et l’avenir, l’arrivée de Julian Draxler en est un parfait exemple », a-t-il confié, relayé par The National et Gulf News, satisfait d’accueillir un nouvel élément offensif capable d’épauler Edinson Cavani & co.