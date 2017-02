Alors que son Paris SG s’est largement imposé face au FC Barcelone (4-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Unai Emery a refusé de s’emballer et de tirer la couverture à lui. « Mon travail et ma place avec le PSG et les joueurs n’ont pas changé. Quand on gagne, on gagne tous ; quand on perd, on perd tous. J’ai beaucoup de responsabilités. Je suis très content, parce que l’équipe a fait un grand match, avec un esprit très fort. Le fait que les supporters vibrent avec le jeu de l’équipe, c’est aussi pour ça que je suis content », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« La seule impression que j’ai, c’est que l’équipe a produit un grand effort devant une grande équipe du Barça. Je respecte le Barça, et le message était clair dans le vestiaire : il reste 90 minutes, on va souffrir là-bas, à Barcelone. Prudence, satisfaction, concentration sur le deuxième match et respect envers la grande équipe et les grands joueurs adverses », a-t-il conclu. Modeste, le Basque.