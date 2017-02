Quelques sifflets, puis des chants et des encouragements. A la 86e minute, le public du Parc des Princes a d’abord observé avec effroi Alphonse Areola se trouer avant de vite pousser son équipe vers la victoire (2-1). En conférence de presse, Unai Emery a tenu à rendre hommage aux supporters.

« Après le 1-1, les supporters ont aidé et beaucoup poussé. C’est une ambiance dont nous avons besoin parce que les joueurs sentent la chaleur des supporters, le fait qu’ils les aident, les poussent et les joueurs se mettent à jouer plus avec le cœur. Ils en avaient besoin et ils ont gagné le match », a-t-il lancé.