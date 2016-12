Chahuté par les critiques suite aux résultats du Paris-SG en cette première partie de saison, Unai Emery a sans doute bien besoin de se changer les idées pendant la trêve. L’entraîneur parisien a d’ailleurs passé quelques jours dans son Pays Basque natal ... avant de s’envoler pour le Golfe persique.

L’ancien Sévillan a publié une vidéo de son décollage de l’aéroport de Saint-Sébastien. Direction Dubaï, où il doit participer aux Globe Soccer, événement lors duquel seront organisées des conférences et des remises de récompenses, rapporte Le Parisien. En l’occurrence, le titre de meilleur coach de l’année pour lequel Emery sera en concurrence avec de Claudio Ranieri (Leicester), Fernando Santos (Portugal), Massimiliano Allegri (Juventus Turin) et Zinedine Zidane (Real Madrid).

Laster arte Hondarribia ! À bientôt ! Hasta pronto ! See you soon Hondarribia ! Next destination... @Globe_Soccer @hondarribiaturi pic.twitter.com/8fwL97Urer

— Unai Emery (@UnaiEmery_) 26 décembre 2016