On ne sait pas encore si Serge Aurier restera dans la capitale française la saison prochaine. Barré par la concurrence de Thomas Meunier, le latéral droit ivoirien pourrait effectivement changer d’air lors du prochain mercato.

Et pour le remplacer, Unai Emery a déjà donné un nom à ses dirigeants : celui de Nélson Semedo. Comme l’affiche le quotidien portugais O Jogo à sa une ce vendredi, le défenseur du Benfica Lisbonne serait l’élément idéal pour rajouter une plus-value à l’équipe parisienne selon son entraîneur. Le PSG devra cependant débourser 40 millions d’euros et faire avec la concurrence du Bayern Munich, Barcelone, Manchester United et Manchester City pour ce joueur de 23 ans, blessé lors de l’Euro 2016.