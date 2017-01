Considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation du Paris SG, Alec Georgen (18 ans) pointe le bout de son nez avec les professionnels depuis plusieurs mois. Seulement, il n’est pas évident pour le latéral droit de se faire sa place en équipe première. Du coup, selon Le Parisien, un prêt serait d’actualité.

Le défenseur (13 apparitions en CFA cette saison, 2 buts) et son entourage se verraient bien rejoindre un club jusqu’à la fin de la saison pour gagner en temps de jeu et en expérience. Et d’après Le Parisien, ils auraient une destination privilégiée : la Liga. Avis aux amateurs.