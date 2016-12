Si certains jeunes du PSG ont eu la chance d’avoir du temps de jeu sous les ordres d’Unai Emery, ce n’est pas encore le cas d’Alec Georgen. Mais il ne baisse pas les bras pour autant comme il l’a confié au site du PSG. Le latéral droit attend patiemment son moment : « Ce sera une belle récompense après toutes ces années de travail dans le but d’atteindre cet objectif qui est de jouer avec les pros. Ce n’est pas un aboutissement non plus, car le but est de s’imposer au Paris Saint-Germain sur le long terme. Mais j’attends avec impatience de fouler pour la première fois la pelouse du Parc des Princes, ou tout simplement de porter ce maillot au plus haut niveau. Cela arrivera le jour où je l’aurais mérité, tout simplement. Je travaille au quotidien, et ne change pas mes habitudes ».

En attendant, celui qui évolue avec la réserve francilienne s’entraîne avec les pros et prend exemple sur ses aînés : « Bien sûr, je prends exemple sur Serge et Thomas, que je regarde beaucoup. Mais j’observe aussi ce qu’il se passe ailleurs, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Je ne veux pas me cantonner à observer les joueurs qui évoluent à mon poste. Avec la qualité qu’il y a dans le groupe, j’essaye d’observer au maximum. Par exemple, je regarde aussi beaucoup Maxwell. C’est un joueur que j’adore ! Il a beaucoup d’expérience. Je pense aussi à Thiago Motta. Ces joueurs-là m’apportent énormément. »