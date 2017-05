Alec Georgen a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2020. Le jeune latéral était dans le flou jusqu’ici, mais il s’est finalement mis d’accord avec son club formateur pour continuer l’aventure. Dans un entretien accordé à PSG.fr, le joueur de 18 ans a livré ses premières impressions.

« Je suis très honoré et extrêmement fier de pouvoir prolonger mon contrat, c’est une grande marque de confiance de la part du club. Cela me pousse, me motive encore plus pour la suite de mon aventure au Paris Saint-Germain. Pour un jeune joueur comme moi, la priorité est d’engranger un maximum de temps de jeu au niveau professionnel, pouvoir accumuler de l’expérience, montrer que je peux évoluer au plus haut niveau. J’espère bien sûr me faire une place au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain, » a-t-il déclaré.