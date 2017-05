Alors que son contrat court jusqu’en 2019 avec l’AS Monaco, Leonardo Jardim pourrait plier bagage l’été prochain. S’il se sent toujours bien dans le club de la Principauté, les probables futurs départs de titulaire lors du prochain mercato l’inquiètent.

En effet, l’Équipe explique ce mercredi qu’en plus de l’Inter Milan et certains clubs chinois, le Paris Saint-Germain pourrait constituer une piste solide pour l’entraîneur portugais. Unai Emery n’est pas sûr de rester à Paris et le club de la capitale constitue l’une des seules destinations européennes qui pourraient proposer un challenge sportif équivalent voir supérieur à celui de l’ASM. Le quotidien explique également qu’Antero Henrique, pressenti pour devenir le futur directeur sportif du PSG, en aurait fait sa priorité. Cependant, c’est Andrea Berta qui serait le favori pour ce poste.