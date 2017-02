Rentré au bercail après sa triste expérience au Paris Saint-Germain, Jesé s’est déjà expliqué sur son choix de quitter la capitale française pour rejoindre Las Palmas en prêt. Mais quelques heures plus tard, l’attaquant espagnol s’est montré un plus incisif par rapport à son aventure parisienne. Et visiblement, l’ancien Merengue ne veut plus entendre parler d’un retour au PSG.

« Unai fait confiance à d’autres joueurs. Il a son onze et ne change pas. Je reste professionnel. Avec Emery, je n’ai pas joué donc c’est clair que je n’aimerais pas (revenir au PSG). Nous verrons ce qui se passera en juin. J’ai encore 5 ans de contrat au PSG, mais la vie du football est pleine de rebondissements et vous ne savez jamais où vous pouvez atterrir », a-t-il déclaré à la Cadena SER.