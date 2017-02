Prêté lors des dernières heures du mercato hivernal à Las Palmas par le Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez (24 ans) semble être heureux dans son nouveau club. Alors qu’il n’a toujours pas marqué, il a disputé quatre matchs de Liga depuis un mois. L’attaquant espagnol reprend le rythme, lui qui était très peu utilisé par Unai Emery avec Paris (9 matchs en Ligue 1) et Quique Setién, son entraîneur dans l’île située au large du Maroc est confiant pour la suite.

« Jesé est vraiment heureux, je pense qu’il travaille bien et respecte bien les consignes, beaucoup plus de buts viendront plus tard » a confié Quique Setién en conférence de presse.