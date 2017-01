Après six mois pour le moins ratés à Paris, Jesé Rodriguez était présenté du côté de Las Palmas ce soir. Et il est notamment revenu sur cette non-adaptation au club de la capitale. Un échec qu’il justifie par un manque de temps de jeu, sans pour autant en vouloir à Unai Emery, le joueur semblant tout à fait tranquille et serein lorsqu’il a répondu à la question.

« Il y a eu une série de faits, le coach a misé sur d’autres joueurs. Si vous avez suivi j’ai à peine eu l’opportunité d’être titulaire mais je suis resté professionnel. Je me suis consacré à m’entraîner, bosser, je n’ai pas eu d’opportunités, maintenant je suis ici, je vais tout donner », a confié l’attaquant, ajoutant que son avenir pour la saison prochaine reste flou : « on verra ce qui se passera ensuite ».