Dans une interview accordée à Telesport, Patrick Kluivert, le directeur du football du PSG, a évoqué la superbe prestation de son équipe et notamment l’approche tactique de l’entraîneur du club de la capitale, Unai Emery.

« Unai a super bien préparé l’équipe. Le FC Barcelone a une attaque de rêve, avec Messi, Neymar et Suarez et un super milieu de terrain. Si vous les laissez jouer, vous êtes un spectateur dans votre propre théâtre. C’est ce que nous ne voulions pas. Et je pense que notre entraîneur avait le plan de jeu parfait, qui a été incroyablement bien réalisé par les joueurs. »