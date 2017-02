Layvin Kurzawa partage les matches avec Sherrer Maxwell cette saison, sur le flanc gauche de la défense parisienne. L’ancien Monégasque a avoué, lors d’une interview donnée au Canal Football Club sur Canal +, qu’il préférait jouer avec Kimpembe.

« Ma relation est très bonne avec Tiago. Après sur le terrain c’est un peu plus compliqué parce qu’il me parle beaucoup. Quand je joue avec Kimpembe je suis plus libre. Aujourd’hui j’ai 24 ans, je n’ai plus 18 ans donc je sais ce que je dois faire. »