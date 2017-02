De retour dans le onze de départ du PSG face à Marseille, Javier Pastore était la surprise du chef concocté par Unai Emery, qui n’a pas voulu prendre de risques avec Draxler, malade, et Di Maria, diminué. Le meneur argentin n’a pas déçu, loin de là, offrant une splendide passe décisive à Edinson Cavani. Désormais, pour le PSG, l’objectif est de pouvoir compter de manière régulière sur son joueur.

« C’est important qu’il puisse travailler tous les jours avec régularité dans les entraînements. Quand il est bien physiquement, avec la confiance, c’est bon, son importance est grande parce qu’il joue différemment. Il est important dans les combinaisons, il a beaucoup d’expérience au PSG, il s’implique beaucoup au PSG. Nous sommes contents qu’il soit bien. Et nous voulons qu’il maintienne cette constance dans l’équipe. S’il la donne, avec le travail et la progression, c’est bon. C’est pour ça que nous sommes contents. Avec Pastore, la concurrence dans l’équipe fait que l’équipe est plus performante », a commenté Emery en conférence de presse.