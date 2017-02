Après le match nul de l’AS Monaco vendredi face à Bastia (1-1), le Paris Saint-Germain avait l’occasion de revenir dans la roue du club de la Principauté. Mais pour cela il fallait battre le TFC hier soir au Parc des Princes. Malgré des occasions et une domination, Paris n’a pas pu faire mieux qu’un match nul. Forcément, la déception prédominait dans le camp parisien. Thiago Motta a confié après la rencontre : « On est déçu car avec le match nul de Monaco on pouvait se rapprocher ce soir. Mais ça n’a pas été possible ».

Unai Emery a abondé dans le même sens : « Nous avons perdu une grosse occasion. Il y a un mois, nous avions beaucoup de points de différence avec Nice. Nous avons surmonté cette différence. Je crois que nous avons remonté 6 points. Mais Monaco continue sa progression comme nous. Nous avons manqué une opportunité aujourd’hui. Il faut continuer pour surmonter cette différence et pour maintenir la progression. J’ai confiance en mon équipe ».