Comme annoncé lors de la journée de dimanche, Jesé Rodriguez va s’engager avec Las Palmas. Et selon le média espagnol AS, la transaction entre le PSG et Las Palmas devrait être officialisé aujourd’hui.

Les négociations étaient très compliquées entre le club de la capitale et celui des îles Canaries. Le club des Jaunes ne pouvait pas se permettre de payer le salaire de l’attaquant. Depuis, les dirigeants parisiens ont su faire des concessions. Le joueur signera donc son contrat avec son club de cœur dans la journée. La transaction est sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.