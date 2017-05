Unai Emery est en France depuis un an et l’entraîneur du Paris Saint-Germain s’est déjà fait des amis. Le 5 avril dernier, le PSG rencontrait Avranches, en quart de finale de la Coupe de France, et Unai Emery avait sympathisé avec le coach du club adverse, Damien Ott.

Ce jeudi, l’équipe de la capitale s’entraînait au Parc des Princes avant la finale de la Coupe de France face à Angers, ce samedi (21h). Et pour cette occasion, le coach du PSG avait invité Damien Ott à assister à la séance d’entraînement. Unai Emery a même pris le temps de poser le temps d’une photo avec son hôte du jour.