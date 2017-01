Thiago Motta quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, ce n’est pas une surprise. Dans un entretien accordé à Goal.com, le milieu de terrain du club de la capitale ressent énormément de plaisir à jouer autant cette saison, lui qui est le 3ème joueur le plus utilisé par Unai Emery.

« Je suis surtout content de pouvoir aider l’équipe. Et la saison n’est pas encore terminée, j’espère pouvoir continuer à jouer comme ça. On a besoin de bien finir cette saison car on a des objectifs très élevés et on sait que jouer au PSG, ça oblige à avoir de l’ambition. Je suis ici pour gagner des titres et c’est que je veux encore faire cette année. C’est pour ça que je suis content de jouer, mais il faut que ça continue. »