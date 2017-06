En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thiago Motta n’a pas encore étendu son bail dans la capitale. Pourtant, le club francilien compte sur lui comme l’a rappelé Le Parisien ce mercredi. Nasser Al-Khelaïfi lui aurait dit qu’il comptait le garder une saison de plus et qu’il pourrait lui proposer une possible reconversion en tant qu’entraîneur. Mais pour le moment rien n’a été signé. Cela ne préoccupe pas le clan Motta. Son agent, Alessandro Canovi, a confié au Parisien.

« Thiago n’est pas inquiet. Le PSG devrait probablement nous contacter dans les prochains jours pour concrétiser le projet de prolongation. En tout cas, ce n’est pas notre rôle de faire le premier pas ». Si le PSG tardait trop, Thiago Motta n’est pas inquiet puisqu’il a reçu plusieurs propositions. « Thiago est sur le marché des transferts depuis début janvier. Il dispose de plusieurs offres par ailleurs. Après, il est évident que les choses doivent être clarifiées prochainement avec le PSG... »