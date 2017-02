Thiago Silva a manqué le choc face au FC Barcelone (4-0), mardi dernier, en raison d’une douleur au mollet. Mais les spéculations vont bon train. Dans Le Parisien du jour, le clan du Brésilien a tenu à réagir à la rumeur qui annonçait que le capitaine du Paris Saint Germain se serait tétanisé à l’approche du match sous la pression qui en découlait.

« Comme tous les grands joueurs, il vit pour ce genre de grands matches. Et il était vraiment très déçu de ne pas pouvoir jouer. Mais c’était juste plus raisonnable pour lui de renoncer. » Une mise au point nécessaire quand on connait la réputation du joueur depuis la Coupe du Monde 2014. Le défenseur central est incertain pour le match face à Toulouse (dimanche, 21h).