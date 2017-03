Ce mercredi, le Paris SG s’est qualifié face à Niort (0-2, 8e de finale de Coupe de France) sur une pelouse rendue difficile par les conditions climatiques. Une pelouse trempée qui a rappelé de bons souvenirs à Thomas Meunier, comme il l’a expliqué à PSG TV. « Ça fait plaisir de jouer un match comme ça, c’est un retour aux sources », s’est-il amusé, lui qui a connu des terrains compliqués lorsqu’il évoluait en D3 belge.

Une déclaration à laquelle les Chamois n’ont pas tardé à répondre sur Twitter. « Il est en fin de contrat quand Thomas Meunier ? On peut lui proposer plein de matches comme ça s’il veut ! », ont ainsi lancé les pensionnaires de Ligue 2. Bourré d’humour, le Belge a embrayé. « Laissez-moi profiter de Paris encore un peu », a-t-il répondu, amusé. Les Niortais n’en sont pas restés là. « Et si on investit dans un musée d’œuvres d’art et tout et tout ? », lui ont-t-ils demandé. Ce à quoi le Diable Rouge (15 sélections, 1 but) a répondu. « Ce ne sera jamais mieux qu’ici, mais bien essayé ! », a-t-il conclu, fidèle à son franc-parler teinté d’humour.

@ThomMills "Ça m'a fait plaisir de jouer un match comme ça, c'est un retour aux sources !" après la victoire face aux @CNFC_Officiel pic.twitter.com/oJv9MSsv96 — PSG Officiel (@PSG_inside) 2 mars 2017

@CNFC_Officiel @PSG_inside laissez-moi profiter de Paris encore un peu :) — Thomas Meunier (@ThomMills) 2 mars 2017