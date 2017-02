La rivalité entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille prendrait-elle du plomb dans l’aile ? Dans une interview accordée à So Foot, le joueur parisien Lucas a indiqué que son joueur préféré est un Marseillais ! Une déclaration étonnante et peu envisageable il y a quelques années. Et ce n’est pas n’importe qu’elle joueur : Lassana Diarra, qui est actuellement en conflit avec son club.

« Mon joueur préféré de Ligue 1, c’est Lassana Diarra. Celui qui est à Marseille. Je ne sais pas ce qui lui arrive actuellement, il a un peu disparu. Mais il était vraiment fort » a avoué Lucas à So Foot. Alors réponse sincère ou serait-elle sensée déstabiliser le club phocéen en leur faisant comprendre qu’ils sont sur le point de perdre leur meilleur joueur ?