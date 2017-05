Le centre de formation du Paris Saint-Germain est connu pour sortir de gros talent, mais il est surtout connu pour ne pas réussir à conserver ses joueurs, à l’image de Dembélé ou encore Coman. Les jeunes joueurs parisiens doutent presque tous d’avoir leur chance dans l’effectif professionnel pléthorique.

Et l’histoire va peut-être se répéter avec Azzedine Toufiqui. Le joueur de 18 ans s’est vu proposer un contrat professionnel, mais le milieu de terrain hésite à accepter l’offre des dirigeants selon L’Équipe. Des clubs allemands et espagnols seraient également dans la course pour enrôler le jeune joueur.