Le Paris Saint-Germain a subi une cascade de blessure dernièrement, Kévin Trapp, Javier Pastore et surtout le Hibou, Marco Verratti. Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde est la suivante : est-ce que les blessés seront prêts pour le match charnière, face à Barcelone, le 14 février ?

« Je crois qu’on va récupérer quelques joueurs, Marco Verratti et Pastore aussi, je pense. Hier il (Pastore) n’était pas avec nous, mais c’était uniquement par pure précaution. Il va bien progresser, retrouver le rythme et j’espère qu’il sera avec nous cette semaine et contre Barcelone. »