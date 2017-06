Officiellement intronisé au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique s’est exprimé sur le site internet du club de la capitale. Et visiblement, le Portugais a hâte de se mettre au travail pour signer un premier mercato réussi.

« Je suis extrêmement heureux et honoré de la confiance que me témoigne Nasser Al-Khelaifi. Le Paris Saint-Germain me confie d’importantes responsabilités sportives, que j’entends assumer avec beaucoup de rigueur. Je suis impatient de mettre mon expérience au service d’un club qui s’est affirmé, en quelques années seulement, comme l’un des meilleurs clubs européens. J’ai l’ambition et la volonté de tout faire, jour après jour, pour créer la dynamique capable d’installer durablement le Paris Saint-Germain au plus haut niveau », a-t-il déclaré.