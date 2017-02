On entame déjà la 24e journée de Ligue 1 ce mardi avec trois rencontres au programme. Après le déplacement de Monaco à Montpellier un peu plus tôt dans la soirée, le PSG reçoit le LOSC et sa toute nouvelle équipe.

Unai Emery a communiqué son groupe de 18 joueurs. Di Maria revient mais il y a toujours quelques absents puisque Augustin, Krychowiak, Pastore, Meunier, Verratti, Lo Celso et Trapp ne sont pas convoqués.

Le groupe du PSG :

Areola, Descamps - Aurier, Kimpembe, Kurzawa, Maxwell, Marquinhos, Thiago Silva - Matuidi, Thiago Motta, Rabiot, Nkunku - Ben Arfa, Lucas, Cavani, Di Maria, Draxler, Guedes.