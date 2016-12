Recruté lors du dernier mercato estival avant d’être prêté six mois supplémentaires à son club formateur Rosario Central, Giovani Lo Celso a découvert ce vendredi le centre d’entraînement Ooredoo du Paris Saint-Germain. L’occasion pour le milieu de terrain de 20 ans d’envoyer un message aux supporters du club de la capitale.

« Je voudrais dire aux supporters que je suis heureux de rejoindre ce grand club, que je me battrai tous les jours et que je donnerai le meilleur de moi-même à chaque instant. Je les remercie de la confiance qu’ils vont nous accorder à moi et à mes coéquipiers », a déclaré l’Argentin sur le site officiel des Rouge-et-Bleu.