À peine débarquée au Paris-Saint-Germain que déjà la nouvelle recrue argentine Giovani Lo Celso affiche ses ambitions. La dernière en date ? Son désir ardent de prendre part aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. C’est même plus qu’un simple désir, puisque lui-même parle de « rêve » dans les colonnes de L’Équipe.

« On rêve toujours de jouer ces matches », a-t-il ainsi déclaré dans une interview accordée au quotidien sportif. Et d’ajouter, enthousiaste : « Je sais qu’il y a de grands joueurs, mais je vais m’entraîner au maximum pour accumuler du temps de jeu. Bien sûr, je rêve de jouer. » Réponse les 14 février et 8 mars prochains.