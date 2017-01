Acheté dès cet été pour 10 millions d’euros au CA Rosario puis prêté jusqu’au 31 décembre dernier dans son club formateur, Lo Celso (20 ans) a donc tout récemment intégré l’effectif parisien. Dans les tribunes du Parc des Princes pour le choc de la Ligue 1, il s’est exprimé en conférence de presse sur son adaptation au PSG.

« Les premières sensations, c’est que je me trouve dans un beau club, l’accueil a été fantastique (…) j’étais en contact avec mes coéquipiers, je me suis renseigné, Di Maria vient de Rosario, Pastore est argentin et aussi Lavezzi, ils m’ont encouragé à venir et m’ont conforté dans l’idée que l’option que je prenais état la bonne. Ils m’ont dit que le public est passionné, on a pu le voir hier (contre Monaco NDLR). Les attentes sont très élevées y’a aussi des Brésiliens. L’adaptation est très facile. Mais avec ces points qui facilitent tout, je suis convaincu que l’adaptation va être accélérée » a expliqué l’Italo-Argentin en conférence de presse.