Le Paris Saint-Germain a l’obligation de s’imposer sur sa pelouse du Parc des Princes ce mardi soir face au LOSC (24e journée de Ligue 1) pour rester dans la course au titre.

Et pour cette rencontre face aux Dogues, Unai Emery a décidé de modifier son système en optant pour un 4-2-3-1 avec notamment Hatem Ben Arfa en meneur de jeu. Il sera épaulé par Di Maria et Draxler sur les côtés. À noter également la présence sur le pré des recrues hivernales du LOSC Xeka, Anwar El-Ghazi et Ricardo Kishna.

Les compositions :

PSG : Areola - Aurier, Thiago Silva, Kimpembe, Maxwell - Thiago Motta, Matuidi - Di Maria, Ben Arfa, Draxler - Cavani.

LOSC : Enyeama - Corchia, Basa, Soumaoro, Beria - Amadou, Xeka, Palmieri - El Ghazi, Benzia, Kishna