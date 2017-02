Après le match nul face à Toulouse (0-0), le Paris Saint-Germain doit se relever rapidement puisque les hommes d’Unai Emery iront défier l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, dimanche prochain (21h). En zone mixte, le défenseur du PSG, Marquinhos, a évoqué le Classico.

« On va voir, ils n’ont pas proposé beaucoup de jeu à l’aller (0-0), on va voir comment ils vont jouer. Je trouve que ça dépend beaucoup plus de nous. Si on a la bonne mentalité, une bonne détermination, même sur les matches difficiles et face à un bloc bas, on arrive à créer des occasions. » Réponse le week-end prochain.