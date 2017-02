Auteur d’une très belle prestation à Bordeaux ce vendredi soir, Marquinhos semble prêt à affronter le Barça en Ligue des Champions mardi prochain. Déterminé au micro de BeIN Sports, le défenseur brésilien assure que son équipe répondra présente lors de cette fameuse rencontre, l’une des plus importantes de la saison.

« On sait qu’une fois sur le terrain, il n’y a pas d’amis. Moi, je veux gagner, eux aussi et nous, à Paris, on va faire le match de notre vie. On sait que cela se joue sur deux matches et c’est important de faire deux grands matches. On commence déjà mardi et on va l’aborder de la meilleure façon possible. »