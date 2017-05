Alors que le Parc des Princes faisait samedi soir ses adieux à Maxwell, qui arrêtera probablement sa carrière de footballeur après la finale de Coupe de France contre Angers (le 27 mai au Stade de France), le public parisien a peut-être, sans le savoir, dit au revoir à d’autres joueurs de l’effectif du PSG. Lucas, Ben Arfa, Aurier et Krychowiak sont effectivement régulièrement annoncés sur le départ pour cet été. Si Blaise Matuidi avait failli rejoindre la Juventus Turin l’année dernière, le milieu ne s’est même pas posé la question si le match contre Caen (1-1) était son dernier sous les couleurs du club de la capitale en championnat.

« Mon avenir ? J’ai un dernier match à jouer. J’ai envie de bien finir. Franchement, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c’était mon dernier match (au Parc des Princes). Si je ne me suis pas posé la question, c’est que je n’ai pas envie de me la poser. Tout simplement », a expliqué Blaise Matuidi en zone mixte.