Edinson Cavani a encore fait parler la poudre. Auteur d’un doublé face à Nantes, l’Uruguayen totalise 20 buts en 19 apparitions en Ligue 1 cette saison. Interrogé par les équipes de beIN Sports à la fin de la rencontre, Blaise Matuidi s’est exprimé sur son coéquipier.

« Edi montre qu’il est un serial-buteur. Il a énormément de talent, notamment devant le but, et il est récompensé. Il est souvent décrié à tort et, aujourd’hui, on va dire qu’il cloue le bec à beaucoup de personnes », a expliqué le milieu de terrain.