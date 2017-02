Déjà absent lors du Classique face à l’OM (1-5, 27e journée de Ligue 1), Thiago Motta (34 ans) devrait sans doute être encore laissé au repos pour le huitième de finale de Coupe de France, mercredi, contre Niort (L2). L’international italien (30 sélections, 1 but) est en délicatesse avec l’un de ses mollets.

Par ailleurs, le reste du groupe s’est entraîné hier matin au Centre d’entraînement Ooredoo. Les titulaires du choc contre l’OM ont réalisé un programme souple : décrassage, travail en salle et soins. Les remplaçants, les joueurs restés à Paris et les jeunes ont eux effectué une séance plus soutenue, raconte l’Équipe.