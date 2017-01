Le PSG reçoit Metz ce mercredi lors des quarts de finale de Coupe de la Ligue. Pour cette rencontre, Unai Emery doit faire face à pas mal d’absences, dont sa dernière recrue Julian Draxler.

Pastore, Krychowiak, Kurzawa et Jesé ne sont pas dans le groupe non plus alors qu’Aurier est à la CAN. Bonne nouvelle tout de même, Lo Celso fête sa grande première officielle dans le groupe du PSG.

Le groupe parisien :

Areola, Trapp - Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell, Meunier - Thiago Motta, Verratti, Matuidi, Rabiot, Lo Celso - Cavani, Lucas, Di Maria, Ben Arfa, Nkunku, Ikoné.