Après la grosse victoire du Paris Saint-Germain contre le SC Bastia (5-0), Thomas Meunier (25 ans) a souhaité faire le point sur sa saison, et notamment sur sa concurrence avec Serge Aurier au poste de latéral droit. Le latéral belge évoque également une gêne au pied, qu’il l’empêcherait d’évoluer à 100% : « Je trouve qu’on a joué un peu en alternance (avec Aurier) et qu’il n’y a pas vraiment l’un ou l’autre. C’est un peu du 50-50 et j’aimerais recevoir encore plus de temps de jeu et avec mon pied c’est compliqué d’avoir le rythme et de faire vraiment ce que j’ai envie de faire. Pour la saison prochaine, je vais essayer de lever encore d’un cran mon niveau et de finir indiscutable ici dans le noyau du PSG »

L’ancien joueur du Club Bruges KV évoque même la possibilité de rater la fin de saison avec le PSG : « On en discute un peu avec les médecins, il ne reste pas beaucoup de matches. On va voir comment ça se passe et ce qu’il est possible de faire. Le but ce n’est pas de rester quatre mois sur le côté donc on va essayer de chercher des solutions à court terme. Il y a un problème avec le cartilage et une mauvaise croissance osseuse du pied. On va en discuter avec le doc afin de régler ça » propos recueillies par Goal.