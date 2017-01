Après le match nul concédé par le Paris Saint-Germain en toute fin de match contre Monaco (1-1), Thomas Meunier n’a pas caché sa déception, même si l’international belge estime que les joueurs de Leonardo Jardim n’ont pas démérité.

« C’est une déception. Quand on a l’occasion d’hériter d’un penalty et de gérer le match, c’est rageant d’encaisser ce but à la 92e. C’est vraiment de notre faute. Bousculés ? Non pas vraiment. De là à dire qu’ils étaient dangereux, ce n’est pas ce que j’ai ressenti. On a très bien géré le match. Ce ne sont pas des culs-de-jatte non plus. Les deux équipes étaient dans la même optique de gérer le match » , a déclaré le Belge en zone mixte.