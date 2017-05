Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier fait partie des rares recrues qui ont donné satisfaction au sein du club de la capitale. Le Belge, de passage en zone mixte après la rencontre, a évoqué la concurrence avec Serge Aurier. « Je trouve que ça alterne encore bien avec Serge. De là à dire que je suis titulaire, non pas encore totalement. Maintenant avec ma cheville, ce n’est pas toujours évident pour moi de tenir le rythme. Ça alterne bien avec Serge. On fait le boulot à chaque fois. Pour moi, c’est déjà une très bonne saison. Je suis très content de ce qui m’arrive car c’était inespéré à la base que je reçoive autant de temps de jeu. Si je peux encore grandir et acquérir plus de temps de jeu l’année prochaine, ce serait parfait ».

Le latéral droit est content de sa progression : « Honnêtement, dans mon jeu, dans ma mentalité, j’ai progressé à tout point de vue, tactique, technique, via le staff, via les joueurs. C’est vraiment communicatif. On est tous dans le même bateau. Je pense qu’être aussi bien entouré dans un club comme Paris, je ne peux que progresser ». Mais le Belge a encore du travail à l’écouter : « Peut-être pas toujours précipité. J’ai souvent tendance à être un joueur nerveux et à vouloir toujours aller de l’avant même dans les situations où je me retrouve vite bloqué. Il faut peut-être que je joue plus posé comme le fait un Thiago Motta ou un Adrien Rabiot. Il faut que j’ai plus confiance en moi ».