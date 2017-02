Le compte à rebours est lancé jusqu’au choc qui aura lieu ce soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone et les petites phrases pour tenter de déstabiliser l’adversaire sont lancées. La dernière en date est signée Thomas Meunier, qui n’estvisiblement pas un fan absolu du quintuple Ballon d’Or Lionel Messi.

« Je ne me sens pas plus petit que lui. C’est un surhomme, il fait des choses extraordinaires sur un terrain mais, nous aussi, nous avons également des joueurs capables de faire la différence. Personnellement, ce n’est pas trop mon style de joueur. Je préfère, par exemple, un Wayne Rooney. Un joueur plus brut. J’aime également beaucoup Luis Suarez, car son style est direct et un peu fou en même temps » a confié Thomas Meunier dans une interview accordée à la Dernière Heure.