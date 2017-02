Auteur de belles performances depuis plusieurs mois, Thomas Meunier s’est parfaitement intégré au sein du collectif du Paris Saint-Germain depuis son arrivée l’été dernier en provenance du Club Bruges. Interrogé sur le site officiel du club parisien, le latéral belge s’est exprimé sur le Classique face à l’Olympique de Marseille qui se déroulera ce dimanche soir au Vélodrome (27ème journée de L1). Et le joueur de 25 ans en a profité pour envoyer un message aux Marseillais.

« Je suis vraiment excité à l’idée de vivre mon premier classico au Vélodrome. C’est pour l’ambiance de ces matches que l’on joue au football. C’est vrai qu’il y aura pas mal de pression, mais cela fait partie du sport, on doit composer avec. Je suis vraiment impatient d’être à dimanche ! (...) Il faudra être très prudent, car je pense qu’il y a chez eux un certain engouement et une certaine motivation à l’idée d’affronter Paris (...) On s’attend à une partie accrochée mais, ce qui est sûr, c’est que l’on va là-bas pour gagner ! », a déclaré le défenseur parisien. L’OM est prévenu.