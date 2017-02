Fautif sur le but de l’égalisation lilloise qui s’avérera finalement sans conséquences pour le PSG, Alphonse Areola est de plus en plus critiqué par les supporters du club francilien. Thomas Meunier, interrogé par RMC Sport, a tenu à défendre le gardien passé par le centre de formation du club.

« Il va bien. C’est un jeune gardien, avec encore un manque d’expérience, mais c’est un très, très bon gardien. Moi, je l’aime surtout parce que c’est un bon gars plus qu’un bon footballeur et il a énormément de soutiens au club. Et ça, je pense qu’il le ressent. On est tous derrière lui. La chance pour lui, c’est qu’on a quand même gagné le match, donc il peut quand même oublier. Ça peut arriver à tout le monde. On va mettre ça de côté, ça fait partie du passé », a-t-il confié.