C’est le grand choc de cette 22e journée et surement un tournant de notre championnat pour la fin de saison. Au Parc des Princes, le PSG reçoit Monaco avec l’espoir de revenir à égalité de points de son adversaire qui est absolument irrésistible depuis le début de l’exercice. Paris aura également à cœur de laver l’affront du match aller où il avait pris un cinglant 3-1.

Les Franciliens n’auront pas la tâche facile d’autant que Marco Verratti est blessé et absent pour cette rencontre capitale. Unai Emery aligne un 4-3-3 avec Kurzawa et Rabiot titulaires. Draxler est aligné côté gauche alors que Di Maria démarre de nouveau sur le banc. De son côté, Leonardo Jardim envoie son traditionnel 4-4-2. Mendy et Sidibé occuperont les ailes de la défense avec Lemar et Bernardo Silva un cran plus haut. Le duo d’attaque est composé de Germain et Falcao.

Retrouvez les notes de la rencontre sur notre site au coup de sifflet final.

Les compositions :

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Rabiot, Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler.

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy - Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar - Falcao, Germain.